توقعات بتسارع إطلاق المشاريع الجديدة في دبي خلال النصف الأول من 2024

توقعت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor أن يستمر إطلاق المشاريع الجديدة بوتيرة سريعة في دبي خلال الربعين الأول والثاني على الأقل من هذا العام، مع التركيز على المشاريع الفاخرة والنوعية، بينما بلغت الحصة السوقية للوحدات العقارية السكنية التي يزيد سعرها على 10 ملايين درهم في الإمارة 3.7 % خلال ديسمبر الماضي، في حين يتزايد الطلب على الوحدات الفاخرة والمميزة مع تواصل جاذبية الإمارة بوصفها وجهة للأثرياء ولأصحاب الأعمال ومدينة مفضلة للعيش والعمل والزيارة.

وبحسب تقرير شهر ديسمبر لسوق عقارات دبي الصادر عن المؤسسة وحصلت ((البيان)) على نسخة منه، ((مع أكثر من 150 مشروعاً في مراحل التخطيط والإطلاق المبكر، التي يتبعها فريق المؤسسة، من المتوقع أن يستمر إطلاق المشاريع الجديدة بوتيرة سريعة خلال النصف الأول على الأقل من عام 2024، وكذلك معها زيادة في عدد المطورين الجدد والأصغر الذين يطرحون مشاريعهم في السوق)).

وأضاف التقرير: ((على خلفية ما يقرب من 100.000 وحدة سكنية جديدة تم إطلاقها في عام 2023، ستستمر عمليات الإطلاق الجديدة خلال العام الجاري، إلى جانب مجموعة الإمداد القوية التي سيتم تسليمها في السنوات المقبلة، وكذلك مع وجود أكثر من 40.000 وحدة في الأفق لهذا العام، وزيادة الكميات المطروحة على مدى 3 إلى 5 سنوات مقبلة)).

العرض والطلب

وتابع التقرير: ((ومع اكتمال المشاريع تصبح الوحدات متاحة للإشغال، وبالتالي ستعود العلاقة بين العرض والطلب تدريجياً لصالح المشترين والمستأجرين، ما يفرض اتجاهات تصحيحية على الأسعار تحقق مصالح جميع الأطراف وتضمن الاستقرار والاستدامة في السوق)).

وتوقعت بروبرتي مونيتور أن يستمر الاتجاه الصعودي لسوق العقارات في دبي طوال العام 2024، ومع ذلك فمن غير المرجح أن نشهد نمطاً قياسياً مماثلاً لذلك الذي شهدناه خلال العام 2023، ومن المرجح أن ينتهي العام الجاري بنمو في الأسعار مكوناً من خانة واحد.

فئات الأسعار

وأفاد التقرير أن الوحدات العقارية التي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين درهم انخفضت حصتها السوقية خلال شهر ديسمبر بنسبة 1.4 % على أساس شهري، من 5.1 % في نوفمبر إلى 3.7 % في ديسمبر الماضي.

واستحوذت العقارات التي يتراوح سعرها بين 1 - 1.5 مليون درهم على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 16.8 %، مرتفعة بنسبة 1.8 % على أساس شهري مقارنة بحصة في نوفمبر عند 15 %.

وكذلك ارتفعت الحصة السوقية للوحدات العقارية التي يتراوح سعرها بين 1.5 - 2 مليون درهم بنسبة 1.8 % على أساس شهري، من 11.2 % في نوفمبر إلى 13 % في ديسمبر الماضي.

استمرار النمو

وأشار تقرير ((بروبرتي مونيتور)) إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دبي بنسبة 0.8 % إضافية في شهر ديسمبر الماضي، لينهي العام 2023 بارتفاع بنسبة 16.4 % مقارنة مع العام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من عقد من الزمن.

ووفقاً لمؤشر بروبرتي مونيتور الديناميكي للأسعار (DPI)، بلغت أسعار العقارات في دبي خلال ديسمبر 1,281 درهماً للقدم المربعة، أي أقل قليلاً بنسبة 4 % من أعلى مستوى سابق له على الإطلاق وذروة السوق في سبتمبر 2014.

وفي فترة 38 شهراً منذ أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر 2020، استمرت الأسعار في الارتفاع بنسبة 45.7 %، بمتوسط 1.37 % شهرياً في عام 2023، و0.90 % في عام 2022، و1.33 % شهرياً في عام 2021.

حجم مستدام

وكان الارتفاع الأخير في معدل الأسعار على أساس سنوي مدفوعاً إلى حد كبير بالحجم الكبير والمستدام لعمليات إطلاق المشاريع الجديدة، التي كانت تميل خلال غالبية أيام العام 2023 نحو العقارات التي تتراوح أسعارها بين فئات السعر الفاخرة إلى فاخرة للغاية.

ولا يزال نمو أسعار العقارات الجاهزة إيجابياً، على الرغم من أنه ضعيف نسبياً مقارنة بمعدلات أسعار القدم المربعة للمشاريع الجديدة (على الخريطة) داخل المجمعات نفسها.

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