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النفط وتوقعات خفض الفائدة يصعدان بأسواق الأسهم الخليجية

2/11/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط هذه المكاسب.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التوقعات الأولية في ديسمبر، ولكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً قليلاً.

وعلى الرغم من مراجعة البيانات، لم يحدث تغيير يذكر في توقعات تغير أسعار الفائدة للمصرف المركزي، ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير غداً الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيس بالسعودية 0.5 % مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5 % وسهم شركة التعدين العربية السعودية 2 %.

وبشكل منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط. وزاد المؤشر القطري 0.8 %، مدعوماً من ارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10 %، بعدما اختارت الشركة امتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال.

وصعد سهم شركة الملاحة القطرية التي تملك أكثر من 36 % في ناقلات 9.9 %.

وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج يوم الجمعة بنحو 6 % على أساس أسبوعي، مع زيادة المخاوف من إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتوترات في أسواق المنتجات المكررة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 % مع تراجع معظم الأسهم المدرجة في المؤشر ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.2 %.

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