عودة تاريخية لساحل العاج تمنحها لقب كأس الأمم الأفريقية على حساب نيجيريا

أكمل منتخب ساحل العاج عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان اليوم الأحد.

وقلبت ساحل العاج تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونج قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان آلير.

وحقق منتخب ساحل العاج بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.

وكان منتخب ساحل العاج قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته 4-صفر من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.

* ساحل العاج تسيطر ونيجيريا تسجل



بدأت المباراة بحذر متوقع من الفريقين مع سيطرة أكبر من ساحل العاج على الكرة، خاصة في أول ربع ساعة.

وأرسل سيمون أدينجرا تمريرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة السابعة نحو سيباستيان آلير الذي حاول اللحاق بالكرة لكنها مرت من مهاجم بروسيا دورتموند لتخرج ركلة مرمى.

وبعد دقيقة توغل أدينجرا داخل منطقة جزاء نيجيريا بعد مهارة فنية رائعة مر بها من الرقابة لكنه أخفق في التسديد.

وبدأت نيجيريا الخروج من مناطقها في الدقيقة 17 ومحاولة الضغط المتقدم على دفاع ساحل العاج، لكن دون فرص حقيقية.

وتواصلت سيطرة ساحل العاج على الكرة، ولعب ماكس-آلان جرادل تسديدة خلفية مزدوجة من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية قابلها إيفان نديكا بضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكادت ساحل العاج تسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بعد تمريرة وصلت إلى أدينجرا الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة لكن حارس نيجيريا تصدى لها ببراعة قبل أن يبعد الدفاع الخطورة إلى ركنية.

وتمكن القائد وليام تروست إيكونج من وضع نيجيريا في المقدمة بعد مرور 38 دقيقة إثر ركلة ركنية حاول الدفاع إبعادها عن منطقة الخطورة لكن الكرة وصلت إلى مدافع نيجيريا الذي لعب ضربة رأس سكنت الشباك.

وحاول لاعبو نيجيريا تهدئة الأجواء وامتصاص حماس لاعبي ساحل العاج الذين حاولوا البحث عن التعادل في الدقائق التالية من الشوط الأول لكن دون جدوى.

* ساحل العاج تقلب الطاولة

بدأت ساحل العاج الشوط الثاني بضغط كبير، وفي الدقيقة 50 سدد جرادل من مسافة قريبة لكن الكرة اصطدمت في كالفين باسي وتهادت إلى الحارس ستانلي نوابيلي.

وطالب لاعبو ساحل العاج بركلة جزاء بعد دقيقتين إثر سقوط جرادل داخل المنطقة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وتوغل أدينجرا في الدقيقة 60 داخل المنطقة بعد تمريرة بينية من سيكو فوفانا، ولعب تمريرة عرضية في اتجاه كيسي غير المراقب الذي لعب ضربة رأس ضعيفة بغرابة وصلت سهلة إلى حارس نيجيريا.

وبعد دقيقتين، سدد المدافع أوديلون كوسونو من مسافة بعيدة للغاية لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وتمكن كيسي من تسجيل هدف التعادل من تلك الركنية بعد أن مرت الكرة من الجميع لتصل إلى لاعب وسط الأهلي السعودي على القائم البعيد ليضع الكرة في الشباك بضربة رأس.

وسيطرت ساحل العاج بصورة أكبر على الكرة في الدقائق التالية وهددت مرمى نيجيريا أكثر من مرة، وكانت أبرز فرصة في الدقيقة 74 بعد تمريرة بالرأس داخل المنطقة من أدينجرا إلى آلير الذي سدد خلفية مزدوجة قوية مرت بجوار القائم.

وترجم آلير سيطرة ساحل العاج على الكرة في الدقيقة 81 مسجلا الهدف الثاني، بعد أن توغل أدينجرا داخل المنطقة وأرسل تمريرة عرضية على القائم القريب، قابلها آلير بلمسة واحدة من قدمه نحو الشباك.

وخرجت نيجيريا أخيرا من مناطقها بعد الهدف بحثا عن هدف التعادل في وقت متأخر، وحصل على أكثر من ركلة ركنية في الدقائق التالية لم تستغلها كما ينبغي.

وسير لاعبو ساحل العاج الدقائق الأخيرة من اللقاء بطريقة مثالية وسيطروا على المحاولات الهجومية لنيجيريا، لتنطلق الاحتفالات في ملعب الحسن واتارا بعد انطلاق صفارة النهاية.

سجل الفائزين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

فيما يلي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوز ساحل العاج على نيجيريا 2-1 في نهائي النسخة 34 للبطولة التي أقيمت اليوم الأحد في أبيدجان في ساحل العاج.

2023 ساحل العاج

2021 السنغال

2019 الجزائر

2017 الكاميرون

2015 ساحل العاج

2013 نيجيريا

2012 زامبيا

2010 مصر

2008 مصر

2006 مصر

2004 تونس

2002 الكاميرون

2000 الكاميرون

1998 مصر

1996 جنوب أفريقيا

1994 نيجيريا

1992 ساحل العاج

1990 الجزائر

1988 الكاميرون

1986 مصر

1984 الكاميرون

1982 غانا

1980 نيجيريا

1978 غانا

1976 المغرب

1974 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)

1972 الكونجو

1970 السودان

1968 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)

1965 غانا

1963 غانا

1962 إثيوبيا

1959 مصر

1957 مصر

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