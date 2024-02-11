برشلونة يخطف تعادلاً مثيراً مع غرناطة بالدوري الإسباني



خطف برشلونة تعادلاً مثيراً مع ضيفه غرناطة 3 /3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

على الجانب الأخر، رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم برشلونة في الدقيقة 14 عن طريق لامين جمال، قبل أن يدرك غرناطة التعادل عن طريق ريكاردو سانشيز في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 60 تقدم غرناطة بالهدف الثاني عن طريق فاكوندو بليستري، قبل أن يدرك برشلونة التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 66 سجل إجناسي ميكيل الهدف الثالث لغرناطة، فيما أدرك لامين جمال التعادل لبرشلونة في الدقيقة 80.

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