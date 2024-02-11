تسديدة من هرنانديز تمنح ميلان الفوز 1-صفر على نابولي



سجل تيو هرنانديز هدفا في الشوط الأول كان كافيا ليقود ميلان للفوز 1-صفر على ضيفه نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد ليواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي مسيرة عدم الخسارة في المسابقة منذ بداية العام.

وسيطر المدافع الفرنسي على تمريرة عرضية رائعة من رافائيل لياو عند حافة منطقة الجزاء ليرسل تسديدة منخفضة استقرت في مرمى بييرلويجي جوليني حارس نابولي ليمنح ميلان التقدم في الدقيقة 25.

ومدد ميلان، ثالث الترتيب برصيد 52 نقطة، مسيرة عدم الخسارة في الدوري إلى تسع مباريات شملت سبعة انتصارات.

ويتخلف ميلان بفارق ثماني نقاط عن إنتر المتصدر، ونقطة واحدة عن يوفنتوس الثاني، ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي "عملنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني فقدنا السيطرة على بعض المساحات، لكننا لم نتخيل ألا نستقبل أي شيء من نابولي، الذي يتمتع بجودة كبيرة".

وسافر فريق المدرب والتر ماتساري، تاسع الترتيب برصيد 35 نقطة، إلى ميلانو بدون المهاجم فيكتور أوسيمن الذي كان يلعب في نفس الوقت مع نيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي خسرت 2-1 أمام ساحل العاج.

واضطر بيولي إلى إجراء تغيير مبكر بعد خروج المدافع دافيدي كالابريا من الملعب في الدقيقة 37 بسبب الإصابة ليدخل أليساندور فلورينزي بدلا من قائد ميلان.

وتحت أنظار لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، حصل نابولي على فرصة مبكرة عندما مرر خفيتشا كفاراتسخيليا الكرة إلى المهاجم جيوفاني سيميوني داخل منطقة الجزاء لكن اللاعب الأرجنتيني سدد الكرة من لمسة واحدة بعيدا عن المرمى.

لكن ميلان كان الفريق الأفضل، وبعد أن سجل هرنانديز الهدف الأول، كاد لياو يضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق من تسديدة بعيدة تصدى لها جوليني.

وأظهر نابولي، الذي لم يطلق أي تسديدة على مرمى ميلان في أول 45 دقيقة، المزيد من العزيمة بعد الاستراحة لكن البديل ماتيو بوليتانو أهدر فرصة خطيرة عندما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية.

وحصل نابولي على فرصة أخرى قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي حين أرسل يسبر ليندستروم لاعب وسط نابولي تمريرة عرضية اصطدمت في يان كارلو سيميتش ثم بالقائم، ليتفادى سيميتش تسجيل هدف بالخطأ في مرماه.

ولم يسجل نابولي أي هدف في آخر خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري، وهي أطول سلسلة له على صعيد عدم تسجيل منذ 1979 والتي امتدت لست مباريات.

ويلعب نابولي في المباراة المقبلة أمام جنوة صاحب المركز 12 يوم السبت المقبل.

أما ميلان، الذي يستضيف ستاد رين يوم الخميس في الدوري الأوروبي، فيسافر لمواجهة مونزا في الدوري يوم 18 فبراير شباط الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز فيورنتينا على أرضه 5-1 أمام فروزينوني ليحقق فوزه الأول في خمس مباريات بالدوري الإيطالي.

وتغلب بولوينا، خامس الترتيب، 4-صفر على ليتشي بينما فاز أتلانتا، الرابع في الترتيب، 4-1 على جنوة في مباريات أخرى أقيمت اليوم.



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