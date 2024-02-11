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الجيش الإسرائيلي يتعرض لكمين محكم في خان يونس يوقع قتلى وجرحى

2/11/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تعرض لكمين كبير شرق خان يونس في قطاع غزة.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس وفق قناة الحدث.

فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نقل القتلى والجرحى استغرق عدة ساعات جراء الكمين.

وشهدت خان يونس قصفاً مكثفاً في الأسابيع الأخيرة مع محاولة إسرائيل الوصول إلى العقول المدبرة المسؤولة عن الهجوم المباغت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.


يأتي ذلك فيما يخشى أهالي رفح والنازحون في المدينة الذين فروا من شمال غزة وخان يونس أن تكون عمليات القصف المكثفة تمهيداً للعملية البرية التي يهدد بها المسؤولون الإسرائيليون.

وتكتظ منطقة رفح قرب الحدود المصرية مع القطاع بأكثر من 1.3 مليون نازح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى إلى 28176 والإصابات إلى 67784.

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