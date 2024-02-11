رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي أمير قطر في شهداء الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة..قدم خلاله تعازيه ومواساته في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها..متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.
كما عبر سمو أمير قطر خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهداء..داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وأكد سموه تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب الإمارات في هذا المصاب.
من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما أبداه من مشاعر تجاه شهداء الواجب.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11022024000110011019ID1107838994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.