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رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي أمير قطر في شهداء الإمارات

2/11/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة..قدم خلاله تعازيه ومواساته في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها..متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبر سمو أمير قطر خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهداء..داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وأكد سموه تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب الإمارات في هذا المصاب.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما أبداه من مشاعر تجاه شهداء الواجب.

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