نقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة

أعلن متحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نُقل إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة"، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.

وغاب أوستن عن الأنظار في فترة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير اثر معاناته مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22

ديسمبر، وكان قد أخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة.



وقال المتحدث إنه تم إبلاغ بايدن والكونغرس ونائب أوستن هذه المرة، مضيفا "في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته".

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