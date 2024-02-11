Monday, 12 February 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة

2/11/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نُقل إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة"، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.

وغاب أوستن عن الأنظار في فترة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير اثر معاناته مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22
ديسمبر، وكان قد أخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة.

وقال المتحدث إنه تم إبلاغ بايدن والكونغرس ونائب أوستن هذه المرة، مضيفا "في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107838993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث