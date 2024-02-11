نقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن متحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نُقل إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة"، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.
وغاب أوستن عن الأنظار في فترة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير اثر معاناته مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22
ديسمبر، وكان قد أخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة.
وقال المتحدث إنه تم إبلاغ بايدن والكونغرس ونائب أوستن هذه المرة، مضيفا "في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته".
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