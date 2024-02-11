برؤى محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. استشراف آفاق جديدة لغدٍ أفضل للبشرية

برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل، تجمع دبي اليوم 120 وفداً حكومياً وأكثر من ٨٠ منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 4000 مشارك في الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات، والتي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

تستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية العالمية، وتبحث في آفاق التعاون بين الحكومات لإيجاد الحلول المبتكرة للقضايا التنموية والإنسانية.

وترسخ القمة مكانتها كمنصة عالمية لأصحاب العقول وصناع القرار والمؤثرين، وبما ينسجم مع رسالتها في التركيز على أولوية الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والارتقاء بحياة المجتمعات والحضارة الإنسانية. وعلى مدار 11 عاماً شكلت القمة منصة مثالية لمواجهة المستجدات العالمية ووضع الخطط الاستباقية لتحديات المستقبل، وذلك من خلال استضافة حوارات واجتماعات تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.





لمتابعة التفاصيل:

ـــ القمة العالمية للحكومات.. رؤية إماراتية مستدامة لصناعة مستقبل العالم

ـــ محمد القرقاوي: القمة رسّخت نموذجاً عالمياً يستهدف مستقبلاً أفضل للبشرية

ـــ القمة تجسّد رؤية محمد بن راشد وفكره القيادي

ـــ القمة جسدت رؤية محمد بن راشد الملهمة في قيادة التطوير

ـــ تجمّع دولي لمستقبل البشرية وصناعة الأمل

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منصة عالمية لتشكيل رؤى تنهض بالعمل الحكومي

ـــ فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة

ـــ دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للفعاليات الكبرى

ـــ الأحداث الكبرى تتيح للمشاركين التعرف على مزايا دبي الفريدة

ـــ القمة تطلق 3 تقارير بالتعاون مع «بي دبليو سي»

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صنّاع المحتوى يتألقون في جلسات حوارية تفاعلية

ـــ التجربة الإماراتية الرقمية نموذج رائد لحكومات المستقبل

ـــ استشراف الإمارات للمستقبل يعزز ريادتها في الذكاء الاصطناعي

ـــ مبادرات داعمة تعكس التزام الدولة بتسريع تبني التقنيات

ـــ منصة جامعة لاستشراف مستقبل التعليم

ـــ استراتيجيات فعالة لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

ـــ القمة تستشرف حلولاً مستدامة في مواجهة التغيّر المناخي وتفادي نقطة اللاعودة

ـــ القمة تبحث التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية

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معرفة.. إلهام.. استشراف

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