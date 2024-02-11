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عودة 4 رواد بعد مهمة خاصة في محطة الفضاء الدولية

2/11/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد 4 رواد فضاء بينهم سويدي وإيطالي وأول تركي يشارك في رحلة فضائية إلى الأرض بعد مهمة خاصة في محطة الفضاء الدولية استمرت 18 يوما.
وأظهر بث مباشر كبسولة «كرو دراغن» التابعة لشركة «سبايس اكس» وهي تهبط ببطء باتجاه المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.
وكانت المهمة المسماة «اكسيوم 3»
(Ax-3)، ثالث رحلة فضائية من نوعها تنظمها شركة «اكسيوم سبايس» الأميركية، وأول مهمة تمولها بصورة تامة وكالات وطنية لا أثرياء.
وقال قائد المهمة الأميركي الإسباني مايكل لوبيز-أليغريا قبل العودة إلى الأرض: «أنا فخور جدا بزملائي في أكس-3 والذين ساعدوا وكالاتهم (الفضائية) على تحقيق كل أهدافها العلمية».
ومن بين الركاب ألبير غزر أوجي، وهو طيار وعقيد في سلاح الجو التركي، ووالتر فيلادي، عقيد في سلاح الجو الإيطالي سبق أن شارك في رحلة فضائية مع «فيرغن غالاكتيك»، والسويدي ماركوس وانت الذي تدعمه وكالة الفضاء الأوروبية.
وكان من المقرر أن تستمر المهمة أسبوعين، لكن رحلة العودة تأخرت أياما عدة بسبب الطقس.
وأجرى الطاقم 30 تجربة ترمي خصوصا لتعزيز الفهم بشأن تأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان.
وقد أسس المدير السابق لبرنامج محطة الفضاء الدولية التابع لناسا مايكل سوفريديني ورجل الأعمال كام غافاريان شركة «اكسيوم سبايس» في العام 2016.
وبالإضافة إلى تنظيمها مهمات خاصة إلى المحطة الفضائية، تعمل الشركة على تطوير بزات لمهمات ناسا القمرية المستقبلية.

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