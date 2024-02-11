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حالة مطرية شهدتها الكويت والأرصاد تحسن تدريجي للطقس اليوم

2/11/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأثرت الكويت بحالة مطرية بدأت فجر الأحد واستمرت حتى منتصف الليل، وبلغت ذروتها ظهرا حتى الساعات الأولى من الليل.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» ان تلك الحالة تكاثرت فيها السحب المنخفضة والمتوسطة وتخللتها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة كانت رعدية أحيانا، متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة.
وأضاف ان تلك الأمطار كانت غزيرة على بعض المناطق مع نشاط للرياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار مع انخفاض الرؤية الافقية وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 اقدام، وتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة البرية.
وتوقع القراوي أن يبدأ التحسن التدريجي صباح اليوم الاثنين، حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي واستمرار فرص تكون الضباب ليلا يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
من جهة أخرى، أعلنت قوة الإطفاء العام عن رفع جاهزيتها وفعلت خطة الطوارئ، وقام رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد صباح أمس بعقد اجتماع في غرفة قيادة الحوادث الكبرى للتأكد من جاهزية إدارة العمليات المركزية لتلقي البلاغات واستعداد مراكز الاطفاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفقا للتقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

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