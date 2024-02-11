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بالفيديو إصابة 11 شخصا إثر حريق شقة وتفحم مركبة مقابل محطة وقود

2/11/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك التنيب
أصيب 11 شخصا إثر حريق شقة في السالمية. وقالت قوة الاطفاء ان مراكز البدع والسالمية والبحث والإنقاذ توجهت فجر أمس للتعامل مع حريق شقة في عمارة بمنطقة السالمية، مشيرة إلى انه تم إخلاء العمارة من جميع السكان ومكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده. وجرى تسليم 11 شخصا أصيبوا إلى الطوارئ الطبية.
من جهة اخرى، تفحمت مركبة اثر اندلاع النيران بها مقابل محطة وقود الدائري الرابع مقابل الرقعي وفتح تحقيق للوقوف على الحريق.

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