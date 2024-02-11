بالفيديو إصابة 11 شخصا إثر حريق شقة وتفحم مركبة مقابل محطة وقود

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك التنيب
أصيب 11 شخصا إثر حريق شقة في السالمية. وقالت قوة الاطفاء ان مراكز البدع والسالمية والبحث والإنقاذ توجهت فجر أمس للتعامل مع حريق شقة في عمارة بمنطقة السالمية، مشيرة إلى انه تم إخلاء العمارة من جميع السكان ومكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده. وجرى تسليم 11 شخصا أصيبوا إلى الطوارئ الطبية.
من جهة اخرى، تفحمت مركبة اثر اندلاع النيران بها مقابل محطة وقود الدائري الرابع مقابل الرقعي وفتح تحقيق للوقوف على الحريق.
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