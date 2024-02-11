شالمانع تعيد محمد البلوشي بعد غياب طويل

اشتياقي لجمهوري وغناء المطربين لأعمالي سبب عودتي من جديد .. ولاحظت أن أغلب المطربين يغنون أعمالي في حفلاتهم



ياسر العيلة

يعود المطرب الكبير محمد البلوشي صاحب الصوت الدافئ الجميل إلى جمهوره ومحبيه مجددا بعد فترة غياب طويلة من خلال أغنية «سينغل» تحمل عنوان «شالمانع»، كلمات الشاعر الكبير عبداللطيف البناي، ألحان الموهوب حمد الخضر، توزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد.

«الأنباء» هاتفت البلوشي ليحدثنا عن هذه الأغنية، حيث قال: فكرة الأغنية جاءت عن طريق الملحن الجميل حمد الخضر وهو من الملحنين المميزين، وكان دائما «يحن» علي بأن ارجع من جديد للساحة ولجمهوري، وأشكره على ذلك، لكن أنا كنت أنتظر الفرصة المناسبة للعودة بشكل «حلو» يليق بجمهوري، وهذا ما تحقق من خلال اغنية «شالمانع» التي ستعرض في قنوات وإذاعة «روتانا»، وقد سبق لي التعاون مع الخضر من قبل في العديد من الأغاني الوطنية للكويت والسعودية، كاشفا عن أنه سيقدم خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأعمال الجديدة لتكون عودة حميدة له بعد غياب، مشيرا إلى أن هناك تعاونات ستكون في قطر ودبي والبحرين.

أما عن سبب هذا الغياب الطويل الذي بدأ منذ عام 2005 إلى الآن، لم يقدم خلالها إلا أغنية «سينغل» عاطفية، مكتفيا بالأغاني الوطنية وأغاني المناسبات، أوضح: السبب كان من قبل شركة الإنتاج وليس مني، لكن إن شاء الله القادم أجمل.

وحول عدم اتجاهه للتلحين خلال هذه الفترة، خاصة انه قدم الكثير من الألحان الناجحة لزملائه المطربين والمطربات، رد: أعترف أنني قصرت في هذا الجانب، ففي السابق كنت أجتهد وأتواصل مع المطربين والمطربات ونتناقش وكان هذا النقاش يثمر تعاونات كثيرة لكن خلال الفترة الماضية لم يطلب احد مني ألحانا، بالإضافة لانشغالي مع الأهل.

أما عن الأسباب التي دفعته للعودة من جديد في هذا التوقيت فقال: هناك اكثر من سبب، أولا اشتياقي لجمهوري الذي عندما يقابلونني في أي مكان يسألونني «وينك وليش مختفي»، وهكذا من المشاعر الجميلة، ثانيا انني لاحظت أن اغلب المطربين يغنون أعمالي في حفلاتهم، والجمهور يرددها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويعرضون مقاطع منها، كل ذلك شجعني، بجانب تشجيع حمد الخضر على العودة من جديد، خاصة ان القاعدة الجماهيرية لي موجودة، والحمدلله.

وعن تقييمه ورأيه في الأغاني التي تقدم حاليا على الساحة، قال البلوشي: للأسف غير مستمع ومتابع لها بشكل كبير، لكن هناك أصواتا واعدة وجميلة، مثل مساعد البلوشي وفهد الحداد وبعض الأصوات النسائية التي لا أتذكر أسماءهن حاليا وبخلاف المطربين يعجبني دائما الملحن الجميل فهد الناصر فهو يقدم ألحانا متميزة.