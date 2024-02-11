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جمعية الفنانين تشيد بدور هيئة الترفيه السعودية في الاحتفاء بالفن الكويتي

2/11/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين عن خالص الشكر والتقدير والعرفان للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، في الاحتفاء والتكريم للفن الكويتي، ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة، على مستوى مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبية والتراثية.
وذكرت الجمعية في تصريح صحافي أن هذا التكريم الذي يحظى به الفنان الكويتي على صعيد برامج هيئة الترفيه، يعكس دلالة واضحة على مكانة الفنون الكويتية الرائدة، وحضورها المتميز، وتاريخها الفني العريق، ما يؤكد ترسيخ ومتانة الفنان الكويتي في المشهد الثقافي الخليجي.
وأكدت الجمعية أن الاحتفاء بالفن الكويتي دلالة على مكانة الفنان الكويتي، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم بها الهيئة في تنظيم الفعاليات على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وثمنت الجمعية دور الهيئة العامة للترفيه التي فتحت أبوابها للفنون الخليجية والعربية والعالمية، لتكون لها مساحة كبيرة لتقديم العروض الفنية المتعددة، إلى جانب حجم مستوى الاهتمام بالتراث والموروث الشعبي الكويتي والخليجي ضمن خارطة الأنشطة، لتكون لها آفاق أوسع من الحضور والانتشار العربي والعالمي.
وتوجهت الجمعية في ختام تصريحها بدوام الرفعة والتطور والازدهار للمملكة العربية السعودية.

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