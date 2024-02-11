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مساعد الزامل دعوة لصناع الأفلام والفنانين للمشاركة في ملتقى الكويت السينمائي

2/11/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
ضمن انشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ29، يقام ملتقى الكويت السينمائي 14 الجاري ويتضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية في فندق الفورسيزون ويمثل الملتقى محطة اساسية لوضع التصورات الخاصة بمستقبل صناعة الفن السابع في الكويت.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ان الملتقى السينمائي سيتضمن مجموعة من الورش المتخصصة التي تغطي مجالات السيناريو والاخراج والانتاج، وستقدمها كوادر عربية وخليجية ومحلية في مختلف المجالات وتم فتح الباب للراغبين في المشاركة في تلك الورش من الكوادر الوطنية للاستفادة من تلك الخبرات المتخصصة.
وتابع: الملتقى السينمائي سيتضمن ايضا معرضا يمثل مراحل الانتاج السينمائي يشمل مجموعة من الصور والوثائق النادرة التي ينشر بعضها للمرة الأولى.
واشار الزامل إلى ان الحدث الاساسي هو الحلقة النقاشية ضمن الحوار الشامل الذي سيضم اكثر من 70 من الكوادر التي تغطي جميع مجالات الحرف السينمائية وأجيالها في الكويت، بالاضافة الى حديث عدد من الكوادر السينمائية التي قدمت مجموعة من التجارب الحديثة في مجالات الاخراج والانتاج وبعد الحوار والدروس السينمائية سيكون هناك في اليوم الثاني لقاء بين اللجنة العليا للسينما في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الجهاز التنفيذي القائم على النشاط السينمائي بالدولة ويضم عددا من القيادات الاعلامية في وزارة الاعلام وايضا المنتجين في الكويت.
ووجه الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل الدعوة لصناع الفن السابع والاعلاميين والفنانين للمشاركة في الملتقي السينمائي وأنشطته المتعددة.

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