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458 مليون دينار مكاسب البورصة والأول تخطى 8 آلاف نقطة

2/11/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
شهدت جلسة بورصة الكويت أمس مجموعة من المحفزات الاستثنائية التي جاءت متزامنة لتغلق جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء ليحلق السوق الأول فوق مستوى الـ 8 آلاف نقطة مجددا، بإجمالي مكاسب سوقية بلغت 458 مليون دينار، وارتفعت القيمة السوقية لتتجاوز 43.3 مليار دينار، وتجاوزت السيولة المتداولة مستوى الـ 80 مليون دينار.
وحفز التداولات أمس ارتفاع مكونات السوق الأول إلى 33 شركة بدلا من 31 بعد ترقية كل من البنك الأهلي الكويتي وشركة الصالحية العقارية وشركة الاتصالات الكويتية STC وخروج شركة واحدة من المؤشر، وهو ما رفع القيمة السوقية لسوق الأسهم القيادية بنحو 1.7 مليار دينار من 33.88 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 35.59 مليار دينار بنهاية تداولات أمس.
وسجل سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) معدلات سيولة قياسية خلال الجلسة تجاوزت 26 مليون دينار بنسبة 32% من إجمالي السيولة المتداولة في السوق.
ويظهر الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم للاندماج بطريق الضم بين «بيتك» والأهلي المتحد الكويت أن يوم حيازة السهم هو الأربعاء 14 فبراير الجاري وتداول السهم دون استحقاق الخميس 15 فبراير، وتاريخ الاستحقاق 19 فبراير فيما سيكون يوم التنفيذ/ التبادل 22 الجاري.
وتفصيليا، ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنهاية جلسة أمس إلى 35.6 مليار دينار تشكل 82.2% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت البالغ 43.3 مليار دينار، وبهذا الإقفال تكون القيمة الرأسمالية ارتفعت بنحو 458 مليون دينار بما نسبته 1.06%.
واستقطبت اسهم سوق النخبة أكثر من 60 مليون دينار من سيولة أمس بنسبة 75% من إجمالي السيولة البالغة أمس 80.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 5% مقارنة بجلسة اقفال الاسبوع الماضي والبالغة 75.5 مليون دينار.
وحظي سهم «بيتك» بـ 32.3% من إجمالي التدفقات النقدية بجلسة أمس بواقع 26 مليون دينار، تلاه سهم ايفا بـ 7.5 ملايين دينار، ثم سهم المباني بـ 4.2 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 3.7 ملايين دينار، وسهم اجيليتي بـ 3.1 ملايين دينار.
وشهدت احجام التداول انخفاضا نسبته 1.2% بإجمالي كميات اسهم متداولة 243 مليون سهم مقابل 246 مليون سهم في آخر جلسة تداول الأسبوع الفائت، وجاء سهم «بيتك» بصدارة الأكثر تداولا بـ 33 مليون سهم، تلاه «ايفا» بـ 16.9 مليون سهم، ثم «فيوتشر كيد» بـ 13.8 مليون سهم.
وقادت 9 قطاعات سوق الأسهم للارتفاعات أمس، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 2.4% مكاسب للمؤشر الوزني للقطاع، تلاه قطاع الصناعة بـ 1.5%، وقطاع البنوك
بـ 1.3%، وهي ذات النسبة لقطاع العقار.
وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 70 شركة، مقابل تراجعها لأسهم 47 شركة، واستقرارها لأسهم 6 شركات، ولم يجر التداول على اسهم 26 شركة.
وانهت جلسة أمس تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بتحقيق السوق الأول 96.5 نقطة بنسبة 1.2% ارتفاعا ليصل المؤشر إلى 8058 نقطة مستعيدا مستوى الـ 8 آلاف مجددا، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 24.3 نقطة بنسبة 0.4% ليصل إلى 5943 نقطة، ليرتفع المؤشر العام لبورصة الكويت إلى 7333 نقطة بإضافة 77.5 نقطة للمكاسب السابقة بنسبة 1.07%.
وتعيش بورصة الكويت حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية مع توالي افصاحات الشركات والبنوك للنتائج المالية الختامية لعام 2023، مصحوبة بتوصيات مجالس الادارات بتوزيعات نقدية ومنحة، تعتبر بمنزلة القاطرة التي تجر السوق في الاتجاه الصاعد بالفترة الحالية وحتى انتهاء موسم الحصاد.

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