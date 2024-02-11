رسلان لـ الأنباء اتحاد الأطباء العرب أعاد تفعيل لجنة تعريب العلوم الطبية



نخطو خطوات متسارعة نحو الانفتاح على الهيئات ومنظمات الصحة الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف الإنسانية والإغاثية

الاتحاد كثّف تحركاته منذ بدء العدوان الإسرائيلي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال سلسلة من الإجراءات العملية أكثر من 10 ملايين استفادوا من مشروعات لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة للاتحاد في عدد كبير من الدول



عبدالكريم العبدالله

استعرض الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب د.أسامة رسلان الأدوار المهنية والإغاثية للاتحاد وسط محيط عربي وإقليمي مضطرب.

وأعلن رسلان، في حوار خاص لـ «الأنباء»، عن مشاركته في الموسم الثقافي للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية (أكملز) المنعقد في الكويت بورقة عمل حول «اللغة العربية العلمية كما امتلكها أسلافنا»، حيث تتناول هذه الورقة أزمة ترجمة المصطلحات الطبية التي باتت من الموضوعات الملحة خلال الآونة الأخيرة، وأهمية معرفة المصطلحات الطبية وسبل النهوض باللغة العربية العلمية.

وأكد أن الاتحاد أعاد تفعيل لجنة التعريب بعد أن اختار الاتحاد الطبيب الكويتي الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للوقاية من السرطان (كان) د.خالد الصالح رئيسا للجنة، في إطار دعم تعريب الطب بالبلاد العربية واعتزازا بلغتنا العربية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

حدثنا عن نشأة اتحاد الأطباء العرب، وما الأهداف التي يسعى لتحقيقها؟

٭ اتحاد الأطباء العرب هو كيان عربي إقليمى تأسس عام 1962، ويضم في عضويته 21 نقابة وجمعية طبية عربية ومنها الجمعية الطبية الكويتية بغرض المساهمة في الارتقاء بالمستوى المهني للطبيب العربي، إضافة إلى خدماته في تحسين الأوضاع الصحية والإنسانية في الوطن العربي، فضلا عن دوره في التدريب والبحث العلمي، من خلال تنظيم ورعاية للمؤتمرات والمناسبات العلمية المختلفة.

ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد من الأمين العام وأمين الصندوق ورئيس المجلس الأعلى وأمين عام مساعد عن كل دولة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النقيب وعضو آخر من كل نقابة أو جمعية طبية من الدول الأعضاء، وتجتمع الأمانة العامة والمجلس الأعلى للاتحاد مرتين سنويا.

والاتحاد هو العضو العربي الوحيد ضمن أكثر من 45 منظمة وهيئة عالمية يتكون منها التجمع الصحي العالمي Global Health Cluster التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه عضو مراقب في جامعة الدول العربية.

الموسم الثقافي

لديكم مشاركة في الموسم الثقافي للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية المنعقد بالكويت.

٭ ستتم المشاركة في الموسم الثقافي بورقة عمل حول «اللغة العربية العلمية كما امتلكها أسلافنا»، عبر استعراض ما قام به علماء العرب الأوائل الذين أثروا الحضارة الإنسانية بشتى فروعها ومجالاتها، وكانت كل منجزاتهم باللغة العربية ثم ترجمت إلى معظم لغات العالم، كما سيتم التطرق إلى أزمة ترجمة المصطلحات الطبية التي باتت من الموضوعات الملحة خلال الآونة الأخيرة وأهمية معرفة المصطلحات الطبية وسبل النهوض باللغة العربية العلمية.

وتتناول المحاضرة أيضا دور اتحاد الأطباء العرب في الحفاظ على اللغة العربية والجهود التي قام بها منذ تأسيسه عام 1962، ودوره الريادي والمحوري في إصدار المعجم الطبي الموحد باللغة العربية لعدة طبعات وتشكيل لجنة معنية لهذا الغرض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب، إضافة إلى الإشادة بالجهود التي يقوم بها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

أزمة الترجمة

في سياق حديثكم عن أزمة ترجمة المصطلحات الطبية، ما تحركات اتحاد الأطباء العرب نحو حشد الجهود اللازمة لـ «تعريب الطب»؟

٭ أعاد الاتحاد تفعيل لجنة تعريب العلوم الطبية، وذلك ضمن رسالة اتحاد الأطباء العرب في إطار دعمه لتعريب الطب في البلاد العربية واعتزازا بلغتنا العربية.

وتضم اللجنة التي يترأسها د.خالد الصالح ود.قاسم سارة رئيس قسم الترجمة في منظمة الصحة العالمية سابقا مقرر عام اللجنة، وعضوية 15 متخصصا، وهم: د.محمد الشطي، د.يوسف بركات، د.محمد قادري من سورية، د.محمد الحملاوي، د.محمد البتانوني، د.خالد عمارة، د.عصام السيد من مصر، د.صالح بلعيد، د.إسماعيل اروينه من الجزائر، د.عبداللطيف عبيد، د.أحمد ذياب من تونس، د.أمين كشميري من المملكة العربية السعودية، د.مرزوق يوسف الغنيم من الكويت، د.عبدالله الصاعدي من اليمن، د.ادريس أبوالحسن من المغرب، وجميعهم من الكفاءات المعنية بالتعريب من الدول العربية، بعد القرار الصادر من الاتحاد بتفعيل نشاط لجنة التعريب. وقد قام الاتحاد بهذه الخطوة بناء على نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وفي إطار دعمه لتعريب الطب في البلاد العربية، باعتباره السبيل نحو نهضة علمية طبية عربية.

ما أهداف اللجنة العربية لتعريب العلوم الطبية؟

٭ الهدف الرئيسي للجنة تعريب الطب بالاتحاد يتمثل في تدريس العلوم الطبية باللغة العربية بالبناء على الإنجازات التي تحققت من قبل، والعمل على مواصلة إحراز المزيد منها، من خلال التعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالتدريس الطبي والصحي والمؤثرين في اتخاذ القرارات، كما وضع أعضاء اللجنة عددا من الأهداف التكتيكية لتحقيقها على المدى القصير، ومنها بناء جسور قوية للتواصل وعقد الشراكات مع المؤسسات المعنية بالتدريس باللغة العربية، والتواصل مع المتخصصين بالذكاء الاصطناعي ووزارات الإعلام، وتفعيل الحملات الإعلامية حول أهمية القضايا ذات الصلة بالتعليم باللغة العربية.

ومن بين الأهداف أيضا، رفع مستوى الترجمة والتعريب، والتثقيف الصحي باللغة العربية المفهومة، وأيضا تفعيل الاستفادة من التراث العربي في المجالات الطبية والصحية.

ماذا عن دور الاتحاد مع الاتحادات والروابط الطبية العربية؟

٭ تحت مظلة الاتحاد نحو 26 رابطة طبية عربية وتعمل لجنة الروابط الطبية العربية بالاتحاد على إعادة تفعيل الروابط الطبية العربية، ودعم فعالياتها وأنشطتها بالشكل اللازم والمطلوب من أجل تعزيز حضورها والقيام بدورها في خدمة الطبيب والمجتمع العربي والتكامل والتواصل الفعال بين الروابط الطبية في مختلف التخصصات، وقد شهد العام الماضي تدشين الرابطة العربية لمكافحة التدخين والرابطة العربية لمكافحة العدوى وإنشاء رابطة عربية للجراحة الصدرية.

ما أوجه وشكل التعاون بين الاتحاد وغيره من المنظمات الأخرى؟

٭ هناك تعاون فعال ومثمر ومستمر بين المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وغيره من المؤسسات المعنية من جهة، واتحاد الأطباء من جهة أخرى، من اجل الارتقاء بالممارسة المهنية الطبية والتنمية المهنية المستدامة، والرعاية الصحية في مختلف دول الإقليم.

كما يخطو الاتحاد خطوات متسارعة نحو الانفتاح على الهيئات ومنظمات الصحة المحلية والإقليمية والدولية، في سبيل تحقيق أهدافه الإنسانية والإغاثية، علاوة على أدوار التنمية المهنية التي يضطلع بها.

ويعمل «الأطباء العرب» بشكل مستمر على تعزيز الشراكة والتعاون بينه وبين غيره من المنظمات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الأوروبية للتغذية، والاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، والرابطة العربية لسلامة المرضى، والهلال الأحمر المصري، وغيرها من المنظمات والهيئات ذات الصلة.

كما أن الاتحاد على تواصل دائم مع جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المنظمات والاتحاد العربية، بالشكل الذي يسهم في خدمة المجتمع العربي وتقديم الرعاية الصحية له.

كيف يسهم الاتحاد في تطوير الأداء المهني والعلمي للأطباء العرب؟

٭ للارتقاء بالأداء المهني والعلمي للأطباء والعاملين في حقل الرعاية الصحية في الوطن العربي، فقد أنشأ اتحاد الأطباء العرب المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) عام 2005، لتقديم البرامج التدريبية الطبية المهنية غير الأكاديمية وغير التقليدية.

ويقدم المعهد العربي أكثر من 20 دبلومة وبرنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات، إضافة إلى عدد كبير من الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات الطبية والصحية في الوطن العربي.

ويتعاون المعهد مع العديد من الجهات العربية والدولية في تقديم هذه الدبلومات، ومنها: الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية، والجمعية الأوروبية لجودة الرعاية الصحية، والهيئة الدولية للصليب الأحمر، والرابطة العربية لجراحة العظام، والجمعية المصرية لمكافحة العدوى، والزمالة المصرية لطب الأسرة.

الدبلومات المهنية

ما أبرز الدبلومات المهنية التي يقدمها المعهد العربي «معتمد»؟

٭ دبلوم مكافحة العدوى ـ دبلوم إدارة المستشفيات ـ دبلوم طب أسرة ـ دبلوم إصلاح وإطالة تشوهات العظام ـ دبلوم جودة الرعاية الصحية ـ دبلوم التغذية العلاجية ـ دبلوم سلامة المرضى ـ دبلوم إدارة الأزمات والكوارث الطبية ـ دبلوم الطب الرياضي.

ومن الدبلومات المهنية المستحدثة بمعهد معتمد، تدشين الدبلوم المهني في سونار الجهاز الحركي والعصبي، إضافة إلى البرامج التدريبية غير الأكاديمية، التي تمثل أهمية للارتقاء بمستوى الأداء وخدمات القطاع الصحي في الوطن العربي.

وفي سبيل تطوير الأداء المهني للأطباء العرب، ساهم الاتحاد أيضا في تدشين «الهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية»، والتي تسعى إلى مراجعة وتقييم المحتوى العلمي للشهادات المهنية والبرامج التدريبية التخصصية والدبلومات التي يحصل عليها الأطباء العرب والصادرة عن المؤسسات المهنية والتعليمية داخل الوطن العربي وخارجه، وكذلك المؤتمرات العلمية التي تعقدها هذه المؤسسات وتحديد عدد الساعات المعتمدة.

مع التنمية المهنية، ما الأدوار الأخرى للأطباء العرب؟

٭ يقوم الاتحاد بأدوار إغاثية وإنسانية عديدة، حيث تقوم لجنة الإغاثة والطوارئ، وتعد من أبرز الهيئات التابعة للاتحاد التي تأسست عام 1996، بالتدخل السريع في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية. وتعمل اللجنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي:

ـ المحور الصحي: ويشمل القوافل الطبية وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية بالأماكن التي تفتقد الخدمات الصحية.

ـ المحور الإغاثي: ويشمل المشروعات الموسمية كمشروعات مكافحة الجوع (رمضان والأضاحي)، إضافة إلى توفير الكساء وتوزيع أدوات التدفئة على اللاجئين والنازحين.

ـ المحور التنموي: ويشمل توفير المياه الصالحة للشرب من خلال حفر الآبار الارتوازية والسطحية.

وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات اللجنة أكثر من 10 ملايين مستفيد في عدد كبير من الدول.

العدوان الصهيوني

على صعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما الأدوار التي قام بها الاتحاد لنجدة وإغاثة غزة؟

٭ كثف اتحاد الأطباء العرب على مستوى لجانه ومراكزه من تحركاته منذ بدء العدوان الإسرائيلي لدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما تجسد في سلسلة من الإجراءات العملية لنجدة الأشقاء في فلسطين.

وتنوعت أشكال دعم الاتحاد ومقره القاهرة للفلسطينيين بين حشد جهود الاتحادات والروابط والنقابات المهنية العربية، وتوحيد موقفها، مرورا بإعداد وتسيير قوافل إغاثية إنسانية تضمنت مواد إغاثية وطبية والقيام أيضا بكل الأدوار الإغاثية الممكنة للوقوف بجوار المواطن الفلسطيني.

وإزاء ما أعلنته منظمات أممية من خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة وتوقفها عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي لمحيطها، أصدرنا أكثر من بيان صحافي طالبنا فيها المجتمع الدولي بسرعة التحرك من أجل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات من أجل إعادتها للعمل، وتوفير حماية أممية لتأمين عودة الأطقم الطبية إلى مستشفيات القطاع، والعمل على ضرورة التحرك لتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال. وهنا يجب أن أشيد بالأداء البطولي للأطقم الطبية في فلسطين، التي ضربت، والعاملون في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في القطاع، أروع المثل في التضحية لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين وسط ظروف بالغة السوء.