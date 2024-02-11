المعلمين رفض البصمة يعتمد على مبررات منطقية ويجب مقارعة الحجة بالحجة

مهنة التعليم ميدانية لا مكتبية تتعامل مع أرواح بشرية لمراحل عمرية مختلفة



عبدالعزيز الفضلي

أعربت جمعية المعلمين عن أسفها البالغ وانزعاجها لما تم تداوله عبر وسائل الصحافة والتواصل الاجتماعي، من قبل بعض المؤيدين لتطبيق البصمة على المعلمين والمعلمات، وما وجه من عبارات مؤسفة وغير مبررة غايتها التقليل من مكانة أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، وتوجيه اتهامات مرتبطة برفضهم للبصمة من باب التسيب واللامبالاة في أداء واجباتهم، وأن مهامهم المهنية لا تختلف عن زملائهم في بقية الوزارات التي تطبق فيها البصمة.

وقالت الجمعية في بيان صحافي: في الوقت الذي تحترم فيه جمعية المعلمين الكويتية جميع الآراء ووجهات النظر، إلا أنها تتطلع أن تكون خالية من المساس والتقليل من الشأن، وأن تكون على مستوى الحوار المتحضر، ومقارعة الحجة بالحجة بشكل موضوعي ومنطقي، وبما يتوافق مع الواقع الميداني ومتطلباته، والمسؤوليات الجسيمة التي يتحملها أهل الميدان في أداء رسالتهم على أكمل وجه، ولتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.

وذكرت الجمعية أن رفض تطبيق البصمة، يأتي من واقع مبررات واضحة ومنطقية اتفق عليها وزراء وقيادات التربية السابقون، وأهل الاختصاص للحالة الاستثنائية الميدانية لمهام وواجبات المعلمين والمعلمات، وإن تطبيقها يتطلب أولا معالجة الكثير من الثغرات والموانع السلبية المؤثرة، ومن أبرزها ضرورة إقرار الهيكل التنظيمي للعاملين في الميدان، لتحديد مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية وفق معايير وبنود واضحة تراعي جميع الأعباء الوظيفية والإضافية داخل المدرسة وخارجها، وغيرها من الأعباء المتعلقة بفترة الامتحانات، وبتقييم الكفاءة، وما يتعلق بالحالة الاستثنائية الخاصة لمهنة التعليم، وآلية العمل فيها لكونها ميدانية لا مكتبية، وتتعامل مع أرواح بشرية لمراحل عمرية ناشئة ومختلفة.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها على مكانة أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، ودورهم الوطني والتربوي الكبير، وما يحظون به من ثقة مستحقة لدى قادة الركب الذين منحوا المعلمين والمعلمات، كل التقدير والاحترام والاهتمام تقديرا لمنزلتهم ودورهم ومكانتهم اللائقة كأصحاب رسالة، ولجسامة المسؤوليات الوطنية والتربوية الملقاة على عاتقهم، في الوقت الذي كان لهم وما زال وسيبقى، دورهم في ترجمة التوجيهات السامية، وتنفيذ الخطط وبرامج الدولة، وبذل قصارى الجهد من أجل تربية وتعليم وبناء أجيال الوطن وصناعة المستقبل، ولتعزيز مفاهيم الوفاء وعمق الانتماء في نفوسهم، وهي التي باتت مضاعفة في ظل التحديات الصعبة التي نمر بها، والحاجة الماسة للمضي بتعزيز مسيرة التطوير والإصلاح والتنمية وتصحيح المسار على مستوى وزارة التربية، ودفع الأبناء إلى الشعور بالمسؤوليات والواجبات الوطنية تجاه وطنهم، لكي يكونوا دائما على قدر المسؤولية في استكمال مشوار تحصيلهم الدراسي بالشكل المنشود، وفي التمسك بالقيم والعادات الحميدة المبنية على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا الأصيلة، وفي تعزيز المفاهيم والقيم الوطنية في نفوسهم.