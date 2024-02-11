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علي عبدالوهاب المطوع وnew Balance يحتفلان بافتتاح فرع جديد في مول العاصمة

2/11/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح فرع جديد للعلامة التجارية New Balance في الكويت وتحديدا في «مول العاصمة» بقلب مدينة الكويت.
وبهذه المناسبة، أقيم حفل افتتاح حضرته سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت كارين ساساهارا، والمدير العام الإقليمي في New Balance ستيوارت هينوود، ورئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي خالد فيصل المطوع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من محبي العلامة التجارية New Balance. واختارت العلامة التجارية New Balance أن تحتفل بهذا الافتتاح بطابع كويتي، فاختارت السدو، حيث قامت بتسليط الضوء على هذه الحرفة التقليدية بالتعاون مع بيت السدو، من خلال عرض حي لعمل السدو، وتزيين جميع أرجاء المعرض والأحذية بشرائط من السدو المحاك يدويا، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات مثل التخطيط باستخدام الخط العربي، والعزف على العود، بالإضافة إلى عرض مميز للرسم عن New Balance باستخدام الرمل.
ويقع الفرع الجديد في «مول العاصمة» في الطابق الأرضي ويوفر تشكيلة متنوعة من الأحذية والملابس الرياضية والعصرية وتحديدا رياضة الجري، للرجال والنساء والأطفال. تتميز منتجات New Balance بالعملية وتناسب جميع الفئات العمرية من الرياضيين والهواة ومحبي الأسلوب الحياة الرياضي والعصري.
وتأسست شركة New Balance في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأميركية في عام 1906، بهدف إظهار القيادة المسؤولة، وتأسيس علامة تجارية عالمية تشكل محل فخر للشركاء والمجتمعات على حد سواء، كما تسعى دائما إلى تمكين الناس من خلال الرياضة والعمل الحرفي، لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات حول العالم.
وتم افتتاح الفرع الأول للعلامة التجارية في «360 مول»، واليوم يعد فرع مول العاصمة هو الفرع الثاني الذي تفتتحه شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لـ New Balance في الكويت.

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