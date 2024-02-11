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6000 مستحق لـ تظلمات الممتازة في الصحة والإيداع قريبا

2/11/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة كشوفات المستحقين لتظلمات «مكافآت الأعمال الممتازة»، بعد الانتهاء من حصرهم، والذين بلغ عددهم ما يقارب 6000 موظف.
وذكرت مصادر صحية، في تصريح لـ «الأنباء»، انه سيتم إيداع المبالغ في حسابات المستحقين خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أبعد حد. وأفادت المصادر بأن لجنة النظر في تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة قامت بمجهود كبير من خلال فرز جميع التظلمات والتدقيق عليها، واستبعدت جميع التظلمات المخالفة للشروط.
وأشارت المصادر إلى أن شروط تقديم تظلمات الأعمال الممتازة هي: ألا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 في وزارة الصحة، فضلا عن ألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال عام 2023، وألا يكون الموظف قد تجاوز مدة إجازاته المرضية خلال العام 2023 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى، فضلا عن أن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية «70% من عدد أيام النوبة للعاملين في هذا النظام، كل حسب نظام النوبة الخاضع لها»، فضلا عن 180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الأخرى. ولفتت إلى انه يجب أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العامة، كما تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع ـ الوقف عن العمل ـ التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها او مدتها ـ أيام العطل الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.

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