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انطلاق تمرين CPX - نصر 19 في الحرس الوطني لصقل مهارات القادة في التخطيط ومواجهة الأزمات

2/11/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، انطلقت فعاليات تمرين مراكز قيادة الحرس الوطني «CPX نصر 19»، في مركز العمليات بالرئاسة العامة للحرس الوطني.
ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين في التمرين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، مؤكدا أهمية التمرين في صقل مهارات القادة بالتخطيط ومواجهة الأزمات، وذلك عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام سواء في الجانب الأمني والعسكري وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن التمرين الذي يعقد للمرة الأولى في مركز العمليات الجديد بالرئاسة العامة للحرس الوطني بإمكاناته المتطورة يسعى إلى تدريب قادة الحرس الوطني وهيئات الركن وقياس قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وحل المعضلات المختلفة وتنفيذ المهام والواجبات حسب خطط العمليات لوحداتهم، وهو من التمارين الكبرى التي تقام سنويا في الحرس الوطني لرفع درجـــة الاستعداد والجاهزيـة القتالية.

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