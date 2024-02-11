حسم طريق المقوع بعد شهر

(MENAFN
- Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ - فرحان الشمري
أكد رئيس لجنة تحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية النائب د.عبدالهادي العجمي أنه تم الانتهاء مع الجانب الحكومي إلى اتفاق على الاجتماع بعد شهر واحد لمناقشة كل الموانع التي كانت سببا وحججا لحكومات سابقة لوقف ربط طريق الوفرة رقم 306 بالدائري السابع عبر برقان والمقوع، مشيرا إلى ان اللجنة بحثت في اجتماعها أمس تكليف المجلس متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية وتسريع وصولها إلى المناطق الحديثة والنائية ومنها «طريق المقوع»، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري إن الاجتماع كان إيجابيا وتمت الموافقة المبدئية خلاله على مشروع طريق المقوع، والذي يختصر 45 كيلومترا للمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الموضوع خلال شهر.
بدوره، أوضح عضو اللجنة النائب د.محمد الحويلة أن طريق المقوع يتيح لسكان المناطق الجنوبية الوصول إلى المناطق الوسطى وتحديدا إلى الكليات وجامعة الشدادية وغيرها من المناطق الحيوية.
وأضاف: حضور الجانب الحكومي كان إيجابيا، وتم النقاش الموسع في هذا الموضوع، ووصلنا إلى توافق نيابي -حكومي حول تنفيذ هذا المطلب الشعبي والأساسي لهذه المناطق الجديدة.
وأشار إلى ان اللجنة ستعقد اجتماعا مكملا بعد شهر، مبينا ان اللجنة تلقت وعودا من وزيري النفط والأشغال بأن يكون هناك رد مكتوب وإيجابي من أجل الوصول إلى توافق نيابي - حكومي والموافقة على هذا المقترح.
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