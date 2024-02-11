حسم طريق المقوع بعد شهر

MENAFN - Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ - فرحان الشمريأكد رئيس لجنة تحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية النائب د.عبدالهادي العجمي أنه تم الانتهاء مع الجانب الحكومي إلى اتفاق على الاجتماع بعد شهر واحد لمناقشة كل الموانع التي كانت سببا وحججا لحكومات سابقة لوقف ربط طريق الوفرة رقم 306 بالدائري السابع عبر برقان والمقوع، مشيرا إلى ان اللجنة بحثت في اجتماعها أمس تكليف المجلس متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية وتسريع وصولها إلى المناطق الحديثة والنائية ومنها «طريق المقوع»، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري إن الاجتماع كان إيجابيا وتمت الموافقة المبدئية خلاله على مشروع طريق المقوع، والذي يختصر 45 كيلومترا للمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الموضوع خلال شهر.

بدوره، أوضح عضو اللجنة النائب د.محمد الحويلة أن طريق المقوع يتيح لسكان المناطق الجنوبية الوصول إلى المناطق الوسطى وتحديدا إلى الكليات وجامعة الشدادية وغيرها من المناطق الحيوية.

وأضاف: حضور الجانب الحكومي كان إيجابيا، وتم النقاش الموسع في هذا الموضوع، ووصلنا إلى توافق نيابي -حكومي حول تنفيذ هذا المطلب الشعبي والأساسي لهذه المناطق الجديدة.

وأشار إلى ان اللجنة ستعقد اجتماعا مكملا بعد شهر، مبينا ان اللجنة تلقت وعودا من وزيري النفط والأشغال بأن يكون هناك رد مكتوب وإيجابي من أجل الوصول إلى توافق نيابي - حكومي والموافقة على هذا المقترح.



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