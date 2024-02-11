بالفيديو الأمير استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة وملك بوتان

صاحب السمو تلقى رسالتي تهنئة من رئيسي تركمانستان ونيجيريا بتولي سموه مقاليد الحكم وهنّأ الرئيس الإيراني بالعيد الوطني ورئيس أذربيجان بإعادة انتخابه ورئيس السلفادور بانتخابه رئيساً



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.

إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة فيشمل برعايته وحضوره حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 12 الجاري.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهاني لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية تركمانستان الصديقة عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلاميــة الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفـــادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية السلفادور الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجـــان الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.