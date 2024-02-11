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فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في النفط

2/11/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم طرح 4 فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات الخاصة المحلية.

وقالت المصادر إن المؤسسة تخطط لتقديم 4 فرص للمحتوى المحلي، تتمثل في الكلنكر-2 (المادة الأساسية لصناعة الأسمنت)، وفرصة استرجاع ثاني أكسيد الكربون، وحمض الكيل بنزين السلفونيك الخطي (LABSA) يستخدم في صناعة المنظفات المنزلية والمطهرات، وأخيرا مشروع الأسمدة.

وذكرت المصادر أن طرح تلك الفرص سيكون ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع النفطي حتى عام 2025 لتطوير الصناعات القائمة على الشركات النفطية المحلية بما يدعم إنشاء صناعات جديدة تؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الدخل، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص.

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