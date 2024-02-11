فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في النفط

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم طرح 4 فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات الخاصة المحلية.
وقالت المصادر إن المؤسسة تخطط لتقديم 4 فرص للمحتوى المحلي، تتمثل في الكلنكر-2 (المادة الأساسية لصناعة الأسمنت)، وفرصة استرجاع ثاني أكسيد الكربون، وحمض الكيل بنزين السلفونيك الخطي (LABSA) يستخدم في صناعة المنظفات المنزلية والمطهرات، وأخيرا مشروع الأسمدة.
وذكرت المصادر أن طرح تلك الفرص سيكون ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع النفطي حتى عام 2025 لتطوير الصناعات القائمة على الشركات النفطية المحلية بما يدعم إنشاء صناعات جديدة تؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الدخل، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص.
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