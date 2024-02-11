الاحتلال يعدم مواطنا بأكثر من 20 رصاصة في بتير غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المواطن رامي راشد البطحة (35 عاما)،
بعد أن
أطلقت النار عليه بشكل كثيف، في بلدة بتير، غرب بيت لحم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المواطن البطحة أصيب بالرصاص الحي في أماكن متفرقة من جسده، استشهد على إثرها في المكان، مضيفة أن قوات الاحتلال
احتجزت جثمان الشهيد لفترة من الوقت، قبل تسليمه لطواقمها
التي نقلته إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.
هذا وتم نقل جثمان الشهيد البطحة إلى مشفى الجمعية العربية لإجراء الصورة الطبقية، ومن ثم سيتم موارته الثرى الليلة، بعد اشتراط الاحتلال لذلك عقب احتجاز الجثمان وتوقيع العائلة على تعهد للدفن خلال ساعتين.
من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أنه بعد معاينة جثمان الشهيد في مستشفى بيت جالا الحكومي، تبين إصابته بأكثر من 20 رصاصة في مختلف أنحاء جسده.
وقال شهود عيان إن الشهيد البطحة
من بتير، وقد ارتقى قرب منزله الكائن في منطقة الشرفا، عند مدخل البلدة
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