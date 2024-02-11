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الاحتلال يعدم مواطنا بأكثر من 20 رصاصة في بتير غرب بيت لحم

2/11/2024 7:08:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المواطن رامي راشد البطحة (35 عاما)،
بعد أن
أطلقت النار عليه بشكل كثيف، في بلدة بتير، غرب بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المواطن البطحة أصيب بالرصاص الحي في أماكن متفرقة من جسده، استشهد على إثرها في المكان، مضيفة أن قوات الاحتلال
احتجزت جثمان الشهيد لفترة من الوقت، قبل تسليمه لطواقمها
التي نقلته إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

هذا وتم نقل جثمان الشهيد البطحة إلى مشفى الجمعية العربية لإجراء الصورة الطبقية، ومن ثم سيتم موارته الثرى الليلة، بعد اشتراط الاحتلال لذلك عقب احتجاز الجثمان وتوقيع العائلة على تعهد للدفن خلال ساعتين.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أنه بعد معاينة جثمان الشهيد في مستشفى بيت جالا الحكومي، تبين إصابته بأكثر من 20 رصاصة في مختلف أنحاء جسده.

وقال شهود عيان إن الشهيد البطحة
من بتير، وقد ارتقى قرب منزله الكائن في منطقة الشرفا، عند مدخل البلدة



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