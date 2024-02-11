انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس .
ووفق ادارة الارصاد الجوية تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق قد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد .
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