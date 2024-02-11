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إصابة فلسطيني برصـاص الاحتلال بالقدس

2/11/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في البلدة القديمة من القدس.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب فلسطيني، مما أدى إلى إصابته بجروح، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

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