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جنوب إفريقيا: لا احتفال بحريتنا وهناك شعب محتل من إسرائيل

2/11/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الرياضة والفن والثقافة بجنوب إفريقيا زيزي قدوة، الأحد: "لا يمكننا الاحتفال بحريتنا بمفردنا وهناك شعب محتل من إسرائيل"، في إشارة إلى فلسطين.
جاءت تصريحات قدوة قبل مباراة كرة القدم من أجل الإنسانية بين المنتخب الوطني الفلسطيني وجنوب إفريقيا.
وقال قدوة: "ليس لدينا أدنى شك في أن أفق فلسطين الحرة سيشع قريباً جداً".

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