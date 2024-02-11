جنوب إفريقيا: لا احتفال بحريتنا وهناك شعب محتل من إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الرياضة والفن والثقافة بجنوب إفريقيا زيزي قدوة، الأحد: "لا يمكننا الاحتفال بحريتنا بمفردنا وهناك شعب محتل من إسرائيل"، في إشارة إلى فلسطين.
جاءت تصريحات قدوة قبل مباراة كرة القدم من أجل الإنسانية بين المنتخب الوطني الفلسطيني وجنوب إفريقيا.
وقال قدوة: "ليس لدينا أدنى شك في أن أفق فلسطين الحرة سيشع قريباً جداً".
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