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شهيد برصاص الاحتلال غرب مدينة بيت لحم

2/11/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قرب مدخل بلدة بتير، غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها "تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الصدر والبطن قرب مدخل بتير، قبل أن يستشهد على إثر الإصابة في المكان".
وأضافت أن "قوات الاحتلال رفضت تسليم جثمان الشهيد، واحتجزته في مركبة إسعاف".

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