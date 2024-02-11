شهيد برصاص الاحتلال غرب مدينة بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قرب مدخل بلدة بتير، غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها "تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الصدر والبطن قرب مدخل بتير، قبل أن يستشهد على إثر الإصابة في المكان".
وأضافت أن "قوات الاحتلال رفضت تسليم جثمان الشهيد، واحتجزته في مركبة إسعاف".
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