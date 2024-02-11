توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي على الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق.

واكد خلال التَّقرير الأسبوعي المقدَّم لمجلس الوزراء التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بالبيع وفق الأسعار الحاليَّة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء في هذا الصَّدد.

وبيَّن الشَّمالي أنَّه جرى خلال الأسبوع الأوَّل من شهر شباط الجاري تسيير (112) جولة رقابيَّة تمَّت خلالها زيارة (1958) منشأة تجاريَّة، حيث نتج عنها تحرير (107) مخالفات.



وجدَّد الشَّمالي التَّأكيد على أنَّ مخزون المملكة من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد الكفاية الآمنة، وأنَّ حركة الشَّحن تسير بانتظام ووفق المعتاد.

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