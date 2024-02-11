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إعلان هام للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة التركية

2/11/2024 3:10:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عطفاً على إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، يرجى العلم بأن رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى الحكومية YTB ستبث لقاء على الهواء مباشرةً تحت عنوان (سؤال وجواب) للإجابة على أية استفسارات للطلبة الأردنيين بخصوص المنحة أعلاه، وذلك على قناة اليوتيوب بتاريخ 12-2-2024 في تمام الساعة 17 بتوقيت تركيا على الرابط التالي:@turkiyeburslarii

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