الإعلان عن نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقالات في الجامعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة / كلية إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2024، ففي مرحلة البكالوريوس بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الانتقال (327) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الذين تم قبولهم من طلبة إساءة الاختيار (532) طالباً وطالبة.



أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فقد بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الانتقال (299) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الذين تم قبولهم من طلبة إساءة الاختيار (507) طالباً وطالبة.



علماً بأن الوحدة قامت بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط التالي:

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