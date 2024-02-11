فيديو لجلالة الملك على متن طائرة عسكرية يلهب مواقع التواصل - شاهد

وكانت القوات المسلحة قالت في بيان صدر عنها انه استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الاردن في تنظيم ودعم ارسال المساعدات الانسانية والاغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الاردنية والقوات المسلحة الهولندية انزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع C130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة.

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