فيديو لجلالة الملك على متن طائرة عسكرية يلهب مواقع التواصل - شاهد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جلالة الملك عبدالله الثاني اثناء مشاركة جلالته بالإنزال الذي قامت به القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.
وكانت القوات المسلحة قالت في بيان صدر عنها انه استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الاردن في تنظيم ودعم ارسال المساعدات الانسانية والاغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الاردنية والقوات المسلحة الهولندية انزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع C130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة.
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