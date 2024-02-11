العثور على جثة مواطن بجبل الحسين .. والأمن يكشف التفاصيل

العثور على جثة مواطن بجبل الحسين .. والأمن يكشف التفاصيل
التاريخ
2/11/2024 3:10:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الأحد، على جثة شخص ثمانيني بالشارع العام في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان.
بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي، حيث بينت التحقيقات الاولية ان الوفاة طبيعية .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11022024000208011052ID1107838846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.