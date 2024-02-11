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العثور على جثة مواطن بجبل الحسين .. والأمن يكشف التفاصيل

2/11/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الأحد، على جثة شخص ثمانيني بالشارع العام في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان.
بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي، حيث بينت التحقيقات الاولية ان الوفاة طبيعية .

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