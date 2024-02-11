الملك يعزي آل إسعيفان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل إسعيفان بوفاة بشير عبدالرحمن إسعفيان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل إسعيفان ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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