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الملك يعزي آل إسعيفان

2/11/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل إسعيفان بوفاة بشير عبدالرحمن إسعفيان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم آل إسعيفان ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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