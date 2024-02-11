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كاف: نهائي أمم أفريقيا منقول في أكثر من 170 إقليماً حول العالم

2/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن نقل مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا ، والتي تجمع منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، اليوم الأحد، في أكثر من 170 إقليما حول العالم.

وأوضح (كاف) عبر موقعه الرسمي
على شبكة الإنترنت، أن المباراة ستنقل عبر 173 إقليما حول العالم، مما يجعلها المباراة النهائية الأكثر مشاهدة في تاريخ البطولة.

وتابع أن 54 بلدا أفريقيا
ستنقل المباراة التي ستجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا، مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى غالبية قارتي أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والشمالية ومنطقة بحر الكاريبي.

ويلتقي منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، اليوم الأحد، على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في نهائي البطولة، حيث سبق وأن ألتقيا في دور المجموعات كذلك ،وفاز منتخب نيجيريا بهدف نظيف.

وتأهل منتخب كوت ديفوار للنهائي بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 1 / صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب النيجيري للنهائي عقب فوزه على جنوب أفريقيا بضربات الترجيح بعد التعادل 1 /1.

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