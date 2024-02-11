أرسنال يواصل صحوته ويثأر من ويستهام بسداسية في ملعبه بالدوري الإنجليزي



واصل أرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحسم الديربي اللندني لمصلحته، بعدما حقق فوزا كاسحا 6 / صفر على مضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 للمسابقة.

وحسم أرسنال المباراة لمصلحته - من الناحية العملية - خلال الشوط الأول الذي شهد تسجيله 4 أهداف، ليجبر جماهير ويستهام على ترك الملعب مبكرا، في مشهد غير معتاد من مشجعي الفريق الملقب بـ(المطارق).

وافتتح وليام ساليبا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، فيما أحرز جابرييل ماجاليس ولياندرو تروسارد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وواصل أرسنال هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، عقب تسجيل بوكايو ساكا وديكلان رايس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 63 و65 على الترتيب.

وبذلك، ثأر أرسنال من خسارته أمام ويستهام في آخر مباراتين للفريقين بمختلف المسابقات.

وفاز ويستهام على أرسنال 3 / 1 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نوفمبر الماضي، قبل أن يفوز أيضا 2 / صفر في مباراة الفريقين الأولى بالدوري الإنجليزي في الشهر التالي على ملعب (الإمارات).

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة والـ16 في البطولة هذا الموسم، إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف المسجلة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني ، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى أقسى خسارة في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الثامن.

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