قررت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم في اجتماعها الطارئ الذي عقدته مساء اليوم " الأحد " برئاسة ماجد العصيمي مدير الحدث بحضور ممثلي قطاع ألعاب القوى باللجنة البارالمبية الدولية تأجيل منافسات اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي كان من المفترض أن تنطلق عصر الغد الإثنين نظرا للأحوال الجوية والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة حفاظا على سلامة المشاركين في الحدث الأكبر والذي يضم أكثر من 1500 مشارك.

وأوضح العصيمي أنه من خلال الاجتماع الطارئ وبالاتفاق مع قطاع ألعاب القوى باللجنة البارالمبية الدولية ترحيل منافسات اليوم الأول وتوزيعها على الثلاثة الأيام المتبقية للبطولة بنظام المسابقات المضغوطة بحيث لا تؤثر على طبيعة المنافسة وفرص التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية " باريس 2024 ".

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