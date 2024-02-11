Monday, 12 February 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول ظهور للملك تشارلز منذ تشخيص إصابته بالسرطان

2/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر الملك تشارلز، ملك بريطانيا، للكنيسة، اليوم، في أول ظهور عام له منذ إعلان تشخيص إصابته بالسرطان الأسبوع الماضي، وتأجيله بعض ارتباطاته للخضوع للرعاية.

وكان الملك يرتدى معطفاً بنياً، ويحمل مظلة لدى وصوله مع زوجته الملكة كاميلا إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام شرق إنجلترا.

وأعلن قصر بكنغهام، يوم الاثنين الماضي، أن الملك تشارلز (75 عاماً) شُخصت إصابته بنوع غير محدد من السرطان.

وتقلَّد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهراً عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وأصدر الملك تشارلز رسالة، أمس، عبَّر فيها عن امتنانه لمن تمنوا له الشفاء عقب تشخيص مرضه، وهو يُمضي الآن وقته في ضيعة ساندرينغهام الريفية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107838763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث