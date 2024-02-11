أول ظهور للملك تشارلز منذ تشخيص إصابته بالسرطان

حضر الملك تشارلز، ملك بريطانيا، للكنيسة، اليوم، في أول ظهور عام له منذ إعلان تشخيص إصابته بالسرطان الأسبوع الماضي، وتأجيله بعض ارتباطاته للخضوع للرعاية.

وكان الملك يرتدى معطفاً بنياً، ويحمل مظلة لدى وصوله مع زوجته الملكة كاميلا إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام شرق إنجلترا.

وأعلن قصر بكنغهام، يوم الاثنين الماضي، أن الملك تشارلز (75 عاماً) شُخصت إصابته بنوع غير محدد من السرطان.

وتقلَّد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهراً عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وأصدر الملك تشارلز رسالة، أمس، عبَّر فيها عن امتنانه لمن تمنوا له الشفاء عقب تشخيص مرضه، وهو يُمضي الآن وقته في ضيعة ساندرينغهام الريفية.

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