مصر تحذر من عواقب وخيمة لهجوم إسرائيل المزمع على رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت مصر اليوم الأحد من "عواقب وخيمة" لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من حدودها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "طالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية".
وعن الهجوم المزمع، أضافت الوزارة أن القاهرة حذرت "من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
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