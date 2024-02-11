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مصر تحذر من عواقب وخيمة لهجوم إسرائيل المزمع على رفح

2/11/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت مصر اليوم الأحد من "عواقب وخيمة" لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من حدودها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "طالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية".

وعن الهجوم المزمع، أضافت الوزارة أن القاهرة حذرت "من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

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