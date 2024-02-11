محمد بن راشد يلتقي وزراء الشباب العرب المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم (الأحد) وزراء الشباب العرب المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق في دبي غداً وتستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي سلطان النيادي وزير دولة للشباب.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي تضمّن مجموعة من ورش العمل والعروض التقديمية التي ناقشت آليات تمكين الشباب العربي والاستثمار في طاقاتهم وبناء قدراتهم.

واستعرض الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي الهادفة لتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة وناقش دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

وشمل الاجتماع عروضاً لتجارب اجتماعية مُلهِمة تعرِّف بأهمية ترسيخ القيم الأصيلة لدى الشباب وعلاقة ذلك بالتلاحم المجتمعي، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز