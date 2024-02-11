محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وضمن فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024"، توقيع هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي بحلول عام 2026، مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي للطيران الأمريكية (Joby Aviation) المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.

حضر توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

واطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تفقد سموه منصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات، على التاكسي الجوي (جوبي S4) الذي يُتوقع تشغيله تجارياً في عام 2026، لتقديم الخدمة لسكان وزوار دبي، وذلك ضمن مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لمستقبل التنقل.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن مستجدات تشغيل التاكسي الجوي في دبي، الذي يهدف إلى تقديم خدمة تنقل جديدة، باستخدام تكنولوجيا رائدة ومبتكرة تُسَهّل نقل الأفراد في المناطق الحضرية بشكل آمن وانسيابي ومستدام يتكامل مع شبكة المواصلات العامة في دبي.

وأوضح معالي الطاير في معرض شرحه، أن التاكسي الجوي (جوبي S4)، الذي يتسع لأربعة ركاب بالإضافة لقائده، يمتاز بمواصفات أمان وسلامة عالية، وذلك من خلال تصميمه الذي يحوي 6 مراوح، و4 حزم من البطاريات، تمنحه القدرة على الطيران لمسافة 161 كيلومترا، وبسرعة تصل إلى 321 كيلومترا في الساعة، كما يمتاز التاكسي الجوي، بمستوى ضجيج منخفض مقارنة بالطائرات المروحية.

ويمكن للتاكسي الجوي الطيران في المناطق الحضرية بكل كفاءة حيث يتمتع بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي ما يوفر في المساحة الأفقية المطلوبة للمحطات.

الاتفاقية الأولى من نوعها.

تعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم، التي تتشارك فيها هيئة حكومية مع مُطوّر محطات تاكسي جوي، وشركة تصنيع مركبات جوية، لتمكين النقل الجوي المتقدم، لتصبح دبي أول مدينة عالمياً تقدم خدمة التاكسي الجوي.

وقّع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، عن هيئة الطرق والمواصلات معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعن هيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام الهيئة، وعن شركة سكاي بورتس، دنكان ووكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، وعن شركة جوبي للطيران، جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب الاتفاقية، ستشرف هيئة الطرق والمواصلات، على خدمات النقل الجوي المتقدم وتنظيم عمليات التشغيل، وسيكون لشركة سكاي بورتس انفراستركتشر، الحق الحصري في تطوير وتشغيل محطات التاكسي الجوي، فيما تتولى شركة (جوبي) تصنيع وتشغيل مركبات التاكسي الجوي في الإمارة.

يعزز المشروع ريادة وتنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً ويُحدث تحول غير مسبوق في منظومة النقل الحضاري.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "يشهد قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تطوراً مستمراً وفق أفضل الممارسات العالمية، ونحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية الإمارات في هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال الإعلان عن إطلاق المشروع الريادي "التاكسي الجوي" الذي من شأنه أن يُحدث تحولاً غير مسبوق في منظومة النقل الحضاري داخل الدولة وجعلها أكثر مرونة واستدامة".

وأضاف معاليه: "عملت الهيئة العامة للطيران المدني بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية وبالتعاون مع شركائها من أجل صياغة إطار تنظيمي وطني يدعم تنفيذ هذا المشروع الرائد، حيث قامت الهيئة بإصدار اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، لتصبح بذلك أول هيئة طيران وطنية في العالم تقوم بإصدار هذه اللوائح، والتي تضع الأساس للبنية التحتية المستقبلية لمنظومة النقل الجوي داخل المناطق الحضارية، كما أنها تخلق فرصا استثمارية جديدة في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجوي والنقل الذكي داخل المدن".

وأشار معالي بن طوق إلى أهمية تكامل الجهود الوطنية بين الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وكافة الشركاء المعنيين في هذا المشروع، من أجل إنشاء بنية تحتية وفق أفضل المعايير العالمية لتمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم، وضمان اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتشغيل الموانئ العمودية داخل المدن بشكل آمن وسلسل بالتنسيق مع مستخدمي المجال الجوي الحاليين.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، أن تشغيل التاكسي الجوي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً وفي إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنماط مختلفة من وسائل التنقل في دبي، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل في بيئة دبي المناخية، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي والسعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.

وقال معاليه إن التاكسي الجوي يعد أحد مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لمواكبة الحلول المستقبلية للنقل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من تشغيله ستشهد تقديم الخدمة من خلال أربعة مواقع، هي موقع بالقرب من مطار دبي الدولي، ووسط المدينة (منطقة داون تاون)، ودبي مارينا، ونخلة جميرا. وتنفرد محطات التاكسي الجوي بتصميمها المبتكر، وتشتمل على مرافق مختلفة كمناطق الإقلاع والهبوط، ومنطقة مخصصة للركاب والإجراءات الأمنية، ومرافق للشحن الكهربائي، وكذلك تتميز بتكاملها مع وسائل النقل الجماعي.

وأضاف معاليه:“يسهم التاكسي الجوي، في توفير خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي ويُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب”.

وأوضح معالي مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركتي (سكاي بورتس) و(جوبي)، انتهت من الدراسات التفصيلية، المتعلقة باختيار المواقع الأربعة الأولى لمحطات التاكسي الجوي، وأن العمل جارٍ مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (DANS) وغيرهم من المعنيين، بهدف وضع الإطار التشريعي والتشغيلي وتحديد المواصفات والمعايير المطلوبة للمشغلين لهذه النوعية من المركبات في الإمارة، ويعد هذا الإطار التشريعي والتشغيلي الأول من نوعه على مستوى العالم.

من جانبه، قال دنكان ووكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس انفراستركتشر: "تشكل الاتفاقية خطوة مهمة نحو إطلاق الخدمة التجارية للتاكسي الجوي في دبي، التي باتت أقرب للتحقيق من أي وقت مضى".

وأضاف: "تجمع هذه الاتفاقية بين عوامل التمكين الرئيسة للتنقل الجوي المتقدم والمتمثلة في القيادة المحلية القوية والمبتكرة، وشريك مركبات رائد عالمياً، وبنية تحتية حيوية ومتكاملة مع شبكات النقل الحالية في الإمارة، ومع توقيع الاتفاقية، ستبدأ الشركة في تصميم وبناء محطات التاكسي الجوي."

إلى ذلك، قال جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران:“إنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع حكومة دبي لإثبات قيمة التنقل الجوي المستدام للعالم”، مشيراً إلى أن الاتفاقية توفر جميع العناصر الثلاثة المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي بنجاح، وذلك بوجود هيئة حكومية تنظم عملية تقديم الخدمة، وشريك متخصص يوفر البنية التحتية المتطورة والآمنة، ومركبة طائرة تتمتع بالقدرة والمدى اللازمين لتقديم رحلات هادفة".

وأضاف: "نتطلع لتقديم تجربة مذهلة للسكان والزوار في دبي، ويسعدنا أن نضع الأساس لتوسيع خدماتنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولأول مرة في المنطقة ستقوم شركة جوبي للطيران باستعراض التاكسي الجوي (جوبي S4) في القمة العالمية للحكومات، لإعطاء لمحة لزوار القمة عن تجربة ركوب التاكسي الجوي ذي المقاعد الخمسة.

يأتي الإعلان عن خدمة التاكسي الجوي الأولى من نوعها من منصة القمة العالمية للحكومات ليكرس موقعها منصة عالمية للإعلان عن خطوات ومشاريع غير المسبوقة وشراكات نوعية ترسم معالم الابتكار المستقبلي في مختلف القطاعات.

وتتميّز مركبات التاكسي الجوي بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تنتج عنها انبعاثات تشغيلية، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، وروعي في تصنيعها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم، ويصل مداها إلى 161 كيلومترا كحد أقصى، وسرعتها القصوى تبلغ 321 كيلو مترا في الساعة، وطاقتها الاستيعابية تتسع لأربعة ركاب إضافة إلى طيار التاكسي الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أعلنت خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023، عن نماذج محطات التاكسي الجوي، حيث تضمن التصور المبدئي للتصميم المحتمل لمحطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، مبنى يتألف من 3 طوابق لمواقف السيارات، وخصص السطح لمحطة ومهبط للتاكسي الجوي، وسيجري ربط السطح بمحطة المترو، من خلال جسر مكيف، لتوفير تجربة تنقل سلسلة ومتكاملة مع مختلف وسائل النقل المتوفرة في الإمارة. وتتميّز المحطة بتصميمها المعاصر الذي يتماشى مع الشكل العام وطابع مدينة دبي وجمالها، وستوفر محطات التاكسي الجوي في إمارة دبي خدمة تنقل فريدة ومريحة، وانسيابية لمستخدميها، حيث تشتمل على مرافق مكيفة ومصممة وفق أعلى معايير السلامة العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز