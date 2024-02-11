ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي

أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي عقب صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة، إلى جانب سموه، عدد من المسؤولين وأبناء القبائل وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين.

كان جثمان الشهيد الشحي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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