تعازٍ عربية في وفاة شهداء الإمارات الأبرار

أعربت دول عربية عن خالص تعازيها لدولة الإمارات في وفاة شهداء الواجب الأبرار الذين وصلت جثامينهم اليوم إلى أرض الوطن، بعد تعرُّضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وتقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في الصومال، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم هذا الهجوم الإرهابي وجددت موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، معربةً عن تضامن المملكة العربية السعودية التام ووقوفها إلى جانب الإمارات والبحرين والصومال في هذا المصاب الجلل وعبرت " عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعباً".

وتقدمت دولة الكويت بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على حسابها بموقع "إكس"، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة وقوفها ومؤازرتها لأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أمام هذا العمل الغادر، لتشدد على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وتوجهت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بالتعازي القلبية، وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وشعبيهما، وإلى ذوي الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويتقبلهم مع الشهداء، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ونعى معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في إطار التعاون العسكري بين الصومال ودولة الإمارات ومملكة البحرين.

وقدم الأمين العام - في بيان أصدره اليوم - العزاء الخالص لأسر الشهداء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، في استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدان العسومي - في بيان أصدره اليوم - الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب في الصومال واجتثاثه من جذوره.

وعبر العسومي، عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.

واكد العسومي، وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا المصاب الأليم، ومقدما أحر التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ونعى المجلس شهداء الواجب متقدماً بالتعازي لأهاليهم وأسرهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

ودان المجلس واستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، مجدداً رفضه القاطع للأعمال الإرهابية كافة والتي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة وجميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

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