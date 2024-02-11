رئيس أركان القوات المسلحة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد محمد الشامسي

أدى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الوكيل/١محمد الشامسي، عقب صلاة العصر في مسجد المطاوعة بمدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب معاليه عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين.

كان جثمان الشهيد الشامسي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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