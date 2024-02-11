Monday, 12 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس أركان القوات المسلحة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد محمد الشامسي

2/11/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الوكيل/١محمد الشامسي، عقب صلاة العصر في مسجد المطاوعة بمدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب معاليه عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين.

كان جثمان الشهيد الشامسي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107838757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث