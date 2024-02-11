قائد الدفاع المدني يطمئن على جاهزية المراكز وكوادرها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفقد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، عدداً من المراكز التابعة، وذلك ضمن زيارة ميدانية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادات الكوادر العاملة فيها للتعامل مع أي طارئ قد ينشأ نتيجة الحالة الجوية السائدة في الدولة.
شملت الزيارة إدارات الدفاع المدني بعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.
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