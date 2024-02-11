قائد الدفاع المدني يطمئن على جاهزية المراكز وكوادرها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

تفقد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، عدداً من المراكز التابعة، وذلك ضمن زيارة ميدانية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادات الكوادر العاملة فيها للتعامل مع أي طارئ قد ينشأ نتيجة الحالة الجوية السائدة في الدولة.

شملت الزيارة إدارات الدفاع المدني بعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.

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