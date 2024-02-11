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منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة جزيرة أبوظبي بعد غد الثلاثاء

2/11/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي يوم بعد غد“الثلاثاء”بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على جميع الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.


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