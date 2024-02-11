منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة جزيرة أبوظبي بعد غد الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي يوم بعد غد“الثلاثاء”بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع.
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.
وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على جميع الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.
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