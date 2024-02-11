«بلوسكاي» منافس «أكس» تلغي شرط الدعوة لإنشاء حساب جديد

قررت منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقاً) إلغاء شرط تلقي الراغب في تسجيل حساب على المنصة دعوة من مستخدم موجود لإنشاء الحساب.

ومنذ أطلقها جاك دورسي الشريك المؤسس لمنصة تويتر عام 2019 كانت بلوسكاي تقول إنها تحد من تدفق المستخدمين الجدد حتى لا تغرق بنيتها التحتية بأعداد مستخدمين تفوق قدرتها. لكن المنصة أعلنت أخيراً فتح باب إنشاء الحسابات الجديدة أمام الجميع دون أي قيود.

وقال جاي جاربر رئيس شركة بلوسكاي في مقابلة مع موقع فيرج المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن المنصة جذبت خلال أول عام من عمرها 3 ملايين مستخدم من خلال أكواد دعوات المستخدمين، ثم وصل العدد أخيراً إلى 1.6 مليون مستخدم نشط شهرياً.

يذكر أن منصة بلوسكاي تستهدف تقديم بديل لا مركزي لمنصة إكس. ويعني هذا إمكانية ربط الكثير من شبكات الإنترنت معاً، وقدرة مستخدمي بلوسكاي على التفاعل مع المشاركات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى المتوافقة مع بلوسكاي.

وبعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة تويتر قبل عامين تقريباً، تزايد اهتمام المستخدمين بالمنصات البديلة، خصوصاً بعد التغييرات التي أدخلها ماسك على سياسات تويتر ثم تغيير اسمها إلى إكس.

وتعتبر خدمة ثريدز التي أطلقتها مجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك أكبر منافس لمنصة إكس، حيث تمتلك حالياً حوالي 130 مليون مستخدم نشط شهرياً.

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