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إيلون ماسك يمثل أمام القضاء مجدداً في تحقيق بشأن «تويتر»

2/11/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمرت قاضية اتحادية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته مجدداً في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باستحواذه على «تويتر»، مع منح الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعاً للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة.

وأصدرت القاضية لوريل بيلر أمر الاستجواب الليلة الماضية، لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر جاء في صف الهيئة التنظيمية.

وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية بحق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، في أكتوبر، لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) في 2022، الذي أعاد تسميته إلى «إكس».

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