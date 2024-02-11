إيلون ماسك يمثل أمام القضاء مجدداً في تحقيق بشأن «تويتر»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمرت قاضية اتحادية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته مجدداً في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باستحواذه على «تويتر»، مع منح الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعاً للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة.
وأصدرت القاضية لوريل بيلر أمر الاستجواب الليلة الماضية، لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر جاء في صف الهيئة التنظيمية.
وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية بحق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، في أكتوبر، لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) في 2022، الذي أعاد تسميته إلى «إكس».
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