مديرة صندوق النقد الدولي: «زيادة كبيرة» للدعم المرتقب إلى مصر

لا نرغب في تسرع الحكومة في بيع حصص في الشركات الحكومية

مصر جمعت 3.1 مليارات دولار من بيع أصول منذ مارس 2023

2.5 مليار دولار جمعتها مصر عبر التخارج من أصول في 2022





كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات «حجم كبير»، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر «في أسابيع قليلة»، وذلك في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ».

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، وستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وكانت بلومبرغ تحدثت عن صفقة محتملة، قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

يأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الجنيه، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.





سعر صرف مرن و«ليس تعويماً»

وأشارت غورغييفا على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إلى أن الصندوق يسعى «لإعطاء الاقتصاد المصري جرعة ثقة عبر تعزيز حجم برنامج الدعم»، مضيفةً: «حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلنها بعد إنجاز المفاوضات».

وأكدت غورغييفا أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و«ليس تعويماً».

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم في انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، إذ تزيد حرب إسرائيل على غزة الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من ناحية عدد السكان.





الطروح وبيع الأصول

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: «المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، ومن ضمنها جدولة المشروعات الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروح الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب في أن تتسرع الحكومة في بيع حصص في شركات حكومية في ظل الظروف الحالية».

ولتوفير سيولة دولارية، عملت مصر على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليارات دولار منذ مارس من سنة 2023 حينما أطلقت برنامج طروح الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في سنة 2022.





العين على التضخم

واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في يناير الشهر الرابع على التوالي، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

والتراجع في نمو أسعار المستهلكين في الشهر الماضي، كان مدعوماً بتغير سنة الأساس، وتراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% في يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 1.6% من 1.4% في ديسمبر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إنه «على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم.. وسعر الصرف المرن للجنيه ضرورة لامتصاص الصدمات».

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